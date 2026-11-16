Representando Itapeva, Graciele completa os 42 km da Maratona de Curitiba

A corredora itapevense Graciele de Camargo Machado participou da Maratona de Curitiba, realizada neste mês de novembro, e conquistou um importante desafio pessoal: completar os 42 quilômetros da prova.

Integrante da equipe Tudo Junto e Misturado, Graciele corre há cinco anos e celebrou a conquista de alcançar a distância máxima da maratona, representando Itapeva na competição.

A Maratona de Curitiba é uma das provas de rua tradicionais do país e reúne milhares de atletas em percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. O trajeto passa por diferentes pontos da capital paranaense e exige preparo físico e resistência dos participantes.

Professora, Graciele construiu sua trajetória profissional em Itapeva. Atualmente, exerce a profissão em Guapiara.

Completar os 42 quilômetros representa um marco em sua trajetória no esporte e motivo de orgulho por levar o nome de Itapeva a uma das principais provas de corrida de rua do país.