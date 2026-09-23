Guarda Civil atende ocorrência envolvendo criança em situação de possível risco

A Guarda Civil Municipal atendeu, na terça-feira (22), uma ocorrência envolvendo uma criança de aproximadamente um ano, que estaria exposta à chuva e em uma situação de possível risco.

Segundo as informações da ocorrência, ao perceber a chegada da viatura, o homem que estava com a criança saiu correndo enquanto a carregava. Abordado pela equipe, ele teria apresentado falas desconexas e, inicialmente, se recusado a fornecer informações sobre a criança e seus dados pessoais. Posteriormente, ele se identificou como pai da criança.

Diante da situação, os agentes realizaram a intervenção e acionaram o Conselho Tutelar. O homem e a criança foram encaminhados ao Plantão Policial para as providências cabíveis.

Conforme orientação do Conselho Tutelar, a criança também foi encaminhada para atendimento e acolhimento.