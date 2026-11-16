Gumercindo Ferreira Santos terá trajetória de vida retratada em espetáculo teatral em Itararé

Aos 100 anos, Gumercindo Ferreira Santos terá sua história de vida homenageada em um espetáculo teatral especial em Itararé. A apresentação vai retratar momentos marcantes de sua trajetória, desde os primeiros passos no comércio até a construção de um legado que faz parte da história do município.

Intitulado “Gumercindo 100 Anos”, o espetáculo será apresentado no dia 24 de novembro, às 18h, no Teatro Municipal Sylvio Machado. A entrada é gratuita.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Itararé, por meio da Secretaria de Cultura e Eventos, em parceria com a Companhia de Teatro Arteiros e a produtora NAC.

A apresentação propõe um resgate da memória e da contribuição de Gumercindo para a história de Itararé, celebrando seu centenário por meio da arte e do teatro.