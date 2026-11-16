Aos 100 anos, Gumercindo Ferreira Santos terá sua história de vida homenageada em um espetáculo teatral especial em Itararé. A apresentação vai retratar momentos marcantes de sua trajetória, desde os primeiros passos no comércio até a construção de um legado que faz parte da história do município.
Intitulado “Gumercindo 100 Anos”, o espetáculo será apresentado no dia 24 de novembro, às 18h, no Teatro Municipal Sylvio Machado. A entrada é gratuita.
A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Itararé, por meio da Secretaria de Cultura e Eventos, em parceria com a Companhia de Teatro Arteiros e a produtora NAC.
A apresentação propõe um resgate da memória e da contribuição de Gumercindo para a história de Itararé, celebrando seu centenário por meio da arte e do teatro.