Das dificuldades ao reconhecimento: conheça Hélio Baldassini, o itapevense que está fazendo sucesso nas redes sociais com maquiagens artísticas e figurinos incríveis!

Por Raquel Amorin

Hélio Baldassini Neto, natural de Itapeva, tem 27 anos e está conquistando o coração da web com suas criações, transformações com maquiagens artísticas e figurinos que ele mesmo confecciona. Uma criatividade impressionante que parece não ter limites!

Todavia, nem sempre foi assim.

Hélio conta que sua trajetória começou em 2019.

Logo após sair de um emprego, sentiu vontade de investir seu tempo assistindo a vídeos de maquiagem pela internet. Seu desejo era se aprimorar e produzir vídeos de transformações com maquiagens artísticas para postar nas redes sociais e viralizar. Porém, como seu celular travava muito, não conseguia nem estudar a fundo, nem publicar seus vídeos.

Diante dessas dificuldades e também dos problemas financeiros, deixou seu sonho de lado por um tempo e até mesmo parou de tentar se maquiar.

Entretanto, foi em 2021 que Baldassini sentiu novamente vontade de estudar maquiagem artística e produzir, à mão, seus próprios looks. Em 2022, já produzia vídeos mais elaborados, incluindo também a arte drag. Nessa época, comprou perucas e alguns produtos, mas suas produções ainda eram mais simples.

Ele conta que, desta vez, o que o fez continuar e conquistar curtidas, visualizações e seguidores foi a persistência. Às vezes, a maquiagem ficava estranha, e ele tentava de novo e de novo, até que ficasse boa!

Assim, sem desistir, foi se aperfeiçoando cada vez mais. De 2022 para cá, também começaram a surgir ideias de roupas, figurinos, looks completos, maquiagens, temas e roteiros!

Atualmente, Hélio produz suas fantasias e seus modelitos utilizando roupas de brechó, tecidos antigos e até papelão ou cartolina, que se transformam em partes de um look.

No mês de outubro, Baldassini ficou muito surpreso e até mesmo em estado de choque! Ele ganhou um prêmio em dinheiro de melhor fantasia no Baile das Fantasias – Back in Time, escolhido pela própria plateia!

Ele estava fantasiado de Chapeleiro Maluco, personagem de Alice no País das Maravilhas.

A emoção tomou conta dele de tal forma que, na hora, Hélio quase não acreditou e ficou sem saber o que fazer!

Segundo ele, esse foi seu primeiro grande reconhecimento. Disse que a experiência foi sensacional e que nunca havia se sentido tão bem!

Concluiu: “Não é questão de apenas ganhar um prêmio em dinheiro, mas de meus esforços terem sido reconhecidos e valorizados.”

Hoje, além de todo esse talento, Hélio trabalha em uma lanchonete e é blogueiro nas horas vagas!

Fora das redes sociais, ele também encontra maneiras de levar alegria às crianças de sua comunidade! Realiza festinhas no Natal, na Festa Junina e no Dia das Crianças, mobilizando muitas pessoas para essas ações!

E olha só: já é o quarto ano consecutivo! Um ser humano incrível, não é mesmo?

Para finalizar, quero contar que, em nossa conversa, Hélio expressou algo que, em minha opinião, foi incrível ouvir:

“Hoje minha vida é mais colorida, com muita felicidade e determinação.”

Todo esse talento, aliado à magia dos roteiros, torna os vídeos de Hélio incríveis, repletos de criatividade e personalidade! Recentemente, viralizaram seus vídeos de Branca de Neve, Avatar e Dia de Los Muertos.

Siga Hélio Baldassini nas redes sociais:

Instagram: @baldassinihelio

TikTok: @heliobaldassini

E corra para conferir tudo isso e muito mais!

Parabéns por esse talento nato, menino! Itapeva torce por você. Desejamos que alcance voos cada vez mais altos!