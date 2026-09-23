Vídeo mostra homem correndo com bebê no colo durante ocorrência atendida pela GCM

Imagens divulgadas nesta quarta-feira (23) mostram o momento em que um homem corre pelas ruas de Itapeva carregando um bebê de aproximadamente um ano no colo, durante a ocorrência atendida pela Guarda Civil Municipal na noite de terça-feira (22), por volta das 19h54.

O vídeo, que passou a circular nas redes sociais, mostra o homem correndo com a criança enquanto agentes da GCM se aproximam.

As imagens chamaram a atenção de moradores e provocaram manifestações de indignação e preocupação.

Conforme registrado na ocorrência, a GCM havia sido acionada após a informação de que uma criança estaria em situação de possível risco. Segundo o registro policial, o bebê foi encontrado no chão, chorando e exposto ao frio, enquanto estava sob os cuidados de um homem de aproximadamente 35 anos.

Ainda de acordo com o registro, ao perceber a chegada da equipe, o homem teria tentado fugir carregando a criança em um dos braços. Os agentes conseguiram intervir e encaminharam a ocorrência ao Plantão Policial.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Como a responsável pela criança não foi localizada naquele momento, o bebê foi encaminhado para atendimento na UPA e, posteriormente, seria levado ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), conforme orientação do Conselho Tutelar.

As circunstâncias da ocorrência seguem sob acompanhamento das autoridades competentes.