Motociclistas de Itapeva prestam homenagem a Key, dos Brothers do Asfalto

A família motociclista de Itapeva se despede de Key, integrante dos Brothers do Asfalto. Após a morte do motociclista, o grupo publicou uma homenagem nas redes sociais, destacando a amizade, o companheirismo e a paixão pelas duas rodas que marcaram sua trajetória.

Em publicação, os Brothers do Asfalto escreveram:

“Hoje a família motociclista de Itapeva se despede de um irmão de estrada. Key, dos Brothers do Asfalto, deixa uma história marcada por amizade, companheirismo e pela paixão pelas duas rodas. Sua partida deixa uma saudade que jamais será esquecida.

Hoje as motos seguem pelas estradas, mas uma delas ficará para sempre marcada pela lembrança de um amigo que partiu.

Aos familiares, amigos e a todos os irmãos motociclistas que tiveram a oportunidade de compartilhar a estrada com Key, nossos sentimentos e nossa solidariedade.

Que Deus o receba em seus braços. Descanse em paz, irmão. Para sempre em nossas lembranças.

Luto Key, Brothers do Asfalto.”

(Via Brothers do Asfalto e página Itapeva Mil Grau)