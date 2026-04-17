Vereadores apresentam voto de congratulações à Santa Casa pela Corrida e Caminhada Contra o Câncer em Itapeva

Os vereadores Marcelo Poli e Junior Guari protocolaram o Requerimento nº 0127/2026, solicitando a inserção em ata de um Voto de Congratulações à Santa Casa de Misericórdia de Itapeva pela realização da 4ª Corrida e 9ª Caminhada Contra o Câncer.

O evento ocorreu no dia 12 de abril de 2026, com largada às 8h, na Praça de Eventos Zico Campolim, reunindo cerca de 600 participantes, entre atletas, famílias, voluntários e apoiadores.

De acordo com a justificativa do requerimento, a iniciativa teve como objetivo promover a conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer, além de arrecadar recursos destinados ao atendimento de pacientes oncológicos atendidos pela instituição.

A programação contou com diferentes modalidades, incluindo corrida de aproximadamente 5 quilômetros, caminhada de cerca de 3 quilômetros e atividades voltadas ao público infantil. A organização também disponibilizou kits aos participantes, com camiseta, número de peito e chip de cronometragem, além de estrutura para recepção dos inscritos.

As inscrições foram realizadas por meio de contribuição solidária, com valores revertidos para o custeio de tratamentos e medicamentos, reforçando o caráter beneficente da ação.

Ainda segundo o documento, houve premiação para os primeiros colocados nas categorias geral e por faixa etária, além de reconhecimento a equipes e colaboradores envolvidos.

O requerimento destaca a adesão da comunidade e a consolidação do evento como uma importante ação social e esportiva no município, voltada à promoção da saúde e à mobilização em torno de causas solidárias.