Homem é morto a tiros em praça pública de Buri

Um homem foi morto a tiros na Praça do Cristo Redentor, em Buri (SP), na noite desta terça-feira (10).

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas ouviram o barulho de quatro disparos de arma de fogo e acionaram a polícia. O corpo de Ezequiel Schneider dos Santos, de 43 anos, foi encontrado caído no chão com marcas compatíveis com disparos de arma de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. O corpo foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba (SP), onde passará por perícia.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido encontrado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

(Reproduzido do portal g1 Itapetininga)