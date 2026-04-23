Sebrae-SP promove capacitação on-line sobre uso de IA para impulsionar negócios no Sudoeste Paulista

‘Loja do Futuro’ ensina, na prática, como otimizar o tempo e aumentar resultados com o uso da Inteligência Artificial

Empreendedores interessados em inovar e ganhar produtividade já podem se inscrever para a capacitação online ‘Loja do Futuro: como a IA pode otimizar seu tempo e aumentar seus resultados’, promovida pelo Sebrae-SP, em parceria com os Sincomércios de Itapeva e Itararé. A iniciativa tem como objetivo apresentar, de forma prática, como a Inteligência Artificial pode ser aplicada no dia a dia dos negócios. As vagas são limitadas e os interessados devem garantir participação por meio de inscrição no link https://forms.office.com/r/LQiPK3eyZy.

O curso será realizado em duas turmas, nos dias 23 e 30 de abril, às 19h. Durante os encontros, os participantes terão a oportunidade de aprender como utilizar ferramentas de I.A. para automatizar tarefas, organizar a rotina empresarial e ganhar mais produtividade. O conteúdo também inclui a criação de conteúdo para redes sociais, melhoria no atendimento ao cliente, estratégias de vendas no ambiente digital e apoio na tomada de decisões mais assertivas.

A proposta é tornar a tecnologia acessível, apresentando ferramentas simples e aplicáveis mesmo para quem não possui conhecimento técnico avançado, além de mostrar como a Inteligência Artificial pode contribuir diretamente para o aumento de resultados e competitividade no mercado.

De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, a proposta é aproximar a tecnologia da realidade dos pequenos negócios. “A Inteligência Artificial deixou de ser algo distante e hoje já faz parte da rotina empresarial. Nosso objetivo é mostrar, de forma prática, como o empreendedor pode usar essas ferramentas para ganhar tempo, tomar decisões mais assertivas e aumentar seus resultados”, destaca.

Letícia também reforça que a capacitação é voltada a diferentes perfis de empresários. “Não é necessário ter conhecimento avançado em tecnologia. A ideia é justamente desmistificar a I.A. e mostrar que ela pode ser uma grande aliada, tanto para quem está começando quanto para quem já quer escalar o seu negócio”, completa.

SERVIÇO

‘Loja do Futuro: como a IA pode otimizar seu tempo e aumentar seus resultados’

Data: 23 e 30 de abril

Horário: 19h

Local: On-line via Teams

Inscrição: https://forms.office.com/r/LQiPK3eyZy