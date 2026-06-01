Sebrae-SP promove capacitação online sobre Inteligência Artificial para pequenos negócios

O Sebrae-SP realiza nesta terça-feira (2), às 19h, mais uma edição do programa Loja do Futuro, iniciativa voltada à inovação e transformação digital dos pequenos negócios. A capacitação será realizada de forma online, via Teams.

O encontro apresentará, na prática, como a Inteligência Artificial pode ser utilizada para otimizar a rotina dos empreendimentos, melhorar processos internos, fortalecer a gestão e aumentar os resultados.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas gratuitamente por meio do link.

De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP, Francine Alexeiull, o programa vem gerando resultados positivos entre os participantes. “Nas duas turmas anteriores tivemos 26 participantes e conseguimos encaminhar 16 consultorias, mostrando que a capacitação gera oportunidades reais de inovação e melhoria para os empreendimentos”, destaca.

Francine também ressalta a importância da ação para os micros e pequenos empresários. “Hoje, a Inteligência Artificial pode auxiliar os negócios em diversas áreas, desde organização de processos até atendimento ao cliente e estratégias de gestão. O objetivo é aproximar os empresários dessas ferramentas e mostrar como podem ser aplicadas na rotina dos negócios”, afirma.

Segundo a analista, a iniciativa também busca ampliar o acesso dos empreendedores às consultorias disponibilizadas pelo Sebraetec, em parceria com o Senac. “Temos algumas vagas específicas para consultorias nos temas: ‘Processos de Governança em Meios de Hospedagem’; ‘Qualidade no turismo’; ‘Layout e Visual Merchandising’; ‘Mapeamento de Fluxo e Inteligência de Varejo’ e ‘Cliente Oculto’, o que representa uma oportunidade importante para os empresários que desejam profissionalizar ainda mais os seus negócios”, completa.

Para participar das consultorias, os empreendedores devem se enquadrar como ME e EPP, além de ter participado do programa Loja do Futuro. As vagas são limitadas e os candidatos passam por uma avaliação e encaminhamento por parte dos gestores do Sebraetec.

SERVIÇO

‘Loja do Futuro – Como a IA pode otimizar o seu tempo e aumentar seus resultados’

Data: 2 de junho

Horário: 19h

Local: Online via Teams

Inscrição: https://forms.office.com/r/aFAt9Rv0Xf