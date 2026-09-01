Igarapé Team Bike conquista 18 pódios na 3ª etapa da Copa Paulista de MTB em Itararé

A cidade de Itararé recebeu, no domingo (30), a 3ª etapa da Copa Paulista de MTB do Interior. A largada aconteceu na Praça São Pedro, reunindo atletas de diferentes categorias.

A equipe Igarapé Team Bike foi um dos destaques da competição. Com 20 atletas inscritos, o grupo conquistou 18 pódios, entre primeiros lugares, colocações gerais e resultados por categoria.

Entre os principais resultados, Márcio ficou em 2º lugar geral, enquanto Suzana terminou na 5ª colocação geral. Patrícia garantiu o 3º lugar geral.

Nas categorias, a equipe também teve diversos atletas no pódio: Gustavo, David, Isac, José Renato, João e João Silveira conquistaram o 1º lugar em suas respectivas categorias. Marcos e Custódio ficaram em 2º, enquanto Vagner, Lucas, Lineu e Eberson terminaram em 3º.

Também subiram ao pódio João Almeida, 4º colocado; Luciano, 5º colocado; e Karllos, que ficou em 2º lugar na categoria.

O desempenho marcou uma participação de destaque da Igarapé Team Bike na etapa realizada em Itararé, com forte presença da equipe entre os melhores resultados da competição.