Incêndio em residência mobiliza forças de segurança em ocorrência de violência doméstica na Vila Santa Maria

A Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, atendeu no dia 17 de maio uma ocorrência envolvendo violência doméstica e incêndio em uma residência no bairro Vila Santa Maria.

De acordo com as informações repassadas pelas equipes, o atendimento foi solicitado pelo serviço social após uma ocorrência inicialmente registrada pela Polícia Militar. Segundo o relato, o suspeito teria provocado um incêndio no imóvel, colocando em risco a vítima e moradores da região.

As equipes atuaram no local para conter os riscos, garantir a segurança da vítima e prestar o suporte necessário durante a ocorrência.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelos telefones 199 ou 153, a Polícia Militar pelo 190 e a Central de Atendimento à Mulher pelo 180.