Pequenas mudanças, grandes resultados: programa gratuito de inovação impulsiona negócio em Itapeva

Empresária Francine Piedade transformou a gestão da fábrica de papéis com apoio do Sebrae-SP. Agora, programa ALI Produtividade abre novo ciclo com 175 vagas gratuitas para MPEs da região

Há três anos, a empreendedora Francine Piedade decidiu investir em um negócio familiar com foco na produção de papéis para os segmentos doméstico, hospitalar e corporativo. Assim nasceu a Norpel, em Itapeva, empresa que hoje emprega cinco colaboradores diretamente e gera outros 15 postos de trabalho indiretos, consolidando-se como uma indústria em expansão na região.

O portfólio da empresa inclui papel interfolha, lençóis hospitalares, guardanapos de diferentes formatos, papel higiênico de 60 e 300 metros, modelos “cai-cai” e bobinas para auto corte. Mas, para Francine, produzir com qualidade era apenas parte do desafio. O crescimento exigia uma gestão cada vez mais profissional. Foi nesse momento que ela encontrou no ALI Produtividade, programa do Sebrae-SP, uma oportunidade para enxergar o negócio sob uma nova perspectiva.

“Participar do ciclo do Projeto ALI foi uma experiência muito enriquecedora para a minha empresa. Durante o acompanhamento, consegui olhar para o negócio de forma mais estratégica, identificar oportunidades de melhoria e implementar mudanças que fizeram diferença na gestão e na organização dos processos”, relata.

Ao longo dos seis meses de acompanhamento, a empresária passou a adotar ferramentas de gestão, reorganizar processos e estruturar melhor o planejamento da empresa.

“Passei a ter mais clareza na tomada de decisões, melhorei o planejamento das ações e consegui colocar em prática ideias que contribuíram para aumentar a produtividade e fortalecer a empresa.

lém disso, o acompanhamento personalizado do Sebrae-SP trouxe novos conhecimentos e ferramentas que continuam sendo úteis no dia a dia”, conta.

De acordo com a empreendedora, o maior legado do programa foi a evolução da gestão. “O principal resultado foi a evolução da gestão do negócio, com processos mais organizados, maior confiança para tomar decisões e uma visão mais clara do crescimento da empresa”.

A experiência foi tão positiva que ela não hesita em recomendar o programa para outros empresários.

“Com certeza eu recomendaria o Projeto ALI para outros empreendedores. É uma excelente oportunidade para quem deseja desenvolver o negócio com orientação especializada, aplicar melhorias de forma prática e alcançar resultados mais consistentes. O acompanhamento do Sebrae-SP faz toda a diferença para quem busca inovação e crescimento sustentável”, finaliza.

Novo ciclo com inscrições abertas

Histórias como a da Norpel ilustram os resultados que o ALI Produtividade busca promover entre microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) da região Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira.

O programa está com 175 vagas gratuitas abertas para o novo ciclo, com inscrições até 31 de julho. Durante seis meses, os participantes recebem acompanhamento individualizado de Agentes Locais de Inovação (ALIs), profissionais capacitados para identificar oportunidades de melhoria, otimizar processos e implementar soluções voltadas ao aumento da produtividade e da competitividade.

Além das consultorias personalizadas, os empresários participam de pelo menos oito atendimentos individuais e dois encontros coletivos, que estimulam a troca de experiências, o networking e o compartilhamento de boas práticas de gestão.

Segundo Ana Carolina Moura, analista de negócios do Sebrae-SP e gestora do programa na região, a proposta é tornar a inovação acessível ao dia a dia das pequenas empresas.

“O ALI Produtividade aproxima a inovação da realidade dos pequenos negócios. Mais do que apresentar ferramentas, o programa acompanha a implementação das melhorias dentro da empresa, ajudando o empreendedor a identificar oportunidades, eliminar desperdícios, aperfeiçoar processos e tomar decisões mais estratégicas. É um trabalho personalizado que gera impactos concretos na produtividade, na gestão e no crescimento sustentável do negócio”.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, fortalecer os pequenos negócios significa impulsionar toda a economia regional.

“Investir na competitividade das micro e pequenas empresas é investir no desenvolvimento econômico regional. O ALI Produtividade oferece acompanhamento técnico qualificado, gratuito e totalmente voltado às necessidades de cada empresa, permitindo que os empreendedores inovem com segurança, aumentem sua eficiência e estejam mais preparados para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais competitivo”, alerta.

Oportunidade para crescer

Podem participar empresas com pelo menos um ano de CNPJ que ainda não tenham integrado o programa em 2025. Negócios que participaram de edições anteriores também podem se inscrever novamente.

Mais do que um programa de consultoria, o ALI Produtividade tem se consolidado como um instrumento de transformação para pequenos empreendedores. A trajetória da Norpel demonstra que inovação nem sempre significa grandes investimentos em tecnologia. Muitas vezes, começa com uma mudança de visão, organização e estratégia.

“Para empresas que desejam dar esse próximo passo, o novo ciclo representa uma oportunidade de receber orientação especializada, gratuita e personalizada para construir um crescimento mais sólido e sustentável”, completa Wilson.

Mais informações podem ser obtidas no Escritório Regional do Sebrae-SP Sudoeste Paulista, localizado à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, Centro, Itapeva, ou pelo WhatsApp (15) 3526-6037.