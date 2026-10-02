Sebrae-SP promove encontro sobre inteligência emocional e comportamento empreendedor em Itapeva

Capacitação gratuita será realizada no dia 6 de outubro e busca fortalecer o autoconhecimento, o equilíbrio e a atitude de mulheres que empreendem

O Sebrae-SP realiza, no dia 6 de outubro, às 19h, o Encontro de Mulheres Sebrae Delas, em Itapeva. Com o tema ‘Empreenda com inteligência, equilíbrio e atitude!’, a iniciativa será realizada no Escritório Regional do Sebrae-SP, localizado à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, no Centro. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/8WFwXN3tZf.

A capacitação será conduzida pela analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, e terá como foco a relação entre inteligência emocional, comportamento empreendedor e desenvolvimento pessoal.

A proposta é proporcionar às participantes um momento de reflexão sobre como emoções, comportamentos e decisões podem influenciar a trajetória de quem empreende. Durante o encontro, serão abordados temas como autoconhecimento, equilíbrio emocional, atitude, coragem para enfrentar desafios e protagonismo.

De acordo com Letícia Marques, empreender envolve não apenas conhecimento técnico e boas ideias, mas também a capacidade de compreender a si mesma e lidar com as situações que surgem no caminho.

“Empreender é uma jornada que envolve desafios, decisões, incertezas e muitas mudanças. Por isso, desenvolver a inteligência emocional e o autoconhecimento é tão importante quanto buscar conhecimento sobre gestão e mercado. Quando conseguimos compreender melhor nossas emoções e comportamentos, podemos tomar decisões com mais consciência e enfrentar os desafios de uma maneira diferente”, explica.

Para a analista, reconhecer a própria forma de reagir diante das dificuldades pode ser um passo importante para o desenvolvimento empreendedor.

“A proposta do encontro é justamente criar esse espaço de reflexão. Queremos convidar as mulheres a olharem para si mesmas, identificarem comportamentos que podem estar limitando suas ações e perceberem que elas também podem assumir o protagonismo das suas escolhas e da trajetória dos seus negócios”, destaca Letícia.

Além de estimular o autoconhecimento, o encontro busca mostrar como aspectos comportamentais podem estar presentes no cotidiano empresarial, desde a tomada de decisões até o relacionamento com clientes, parceiros e colaboradores.

“Queremos que cada participante saia do encontro com novas perguntas, novas percepções e, principalmente, com a vontade de colocar em prática aquilo que pode contribuir para sua vida e para seu negócio. Assumir o protagonismo começa também pelo autoconhecimento e pela disposição de agir”, completa.