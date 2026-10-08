Buraco próximo ao Fórum provoca interdição na Paulina de Moraes

Um trecho da Avenida Paulina de Moraes, em Itapeva, foi totalmente interditado na quarta-feira (7), no sentido bairro, próximo ao semáforo do Fórum.

Segundo a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, a medida foi tomada após o agravamento de um buraco na pista, que passou a oferecer risco de acidentes.

Motoristas, motociclistas e pedestres devem evitar o local, respeitar a sinalização e utilizar vias alternativas.

Ainda de acordo com a Prefeitura, equipes já trabalham nas providências necessárias para o reparo e a recuperação da via.

O trecho apresenta histórico de problemas, principalmente em períodos de chuva, quando são registrados alagamentos e danos no pavimento.