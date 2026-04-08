Escola suspende aulas após invasão, merenda destruída e furto de TV em Itaberá

As aulas de uma escola em Itaberá (SP) foram suspensas nesta quarta-feira (8) após um homem invadir o local durante a madrugada, furtar uma televisão e praticar vandalismo. Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado, preso e os objetos recuperados.

Conforme a Diretoria Geral de Educação do município, além de furtar a televisão, o homem invadiu a cozinha da escola, danificou alimentos armazenados e causou vandalismo nas dependências do prédio. A comida seria distribuída aos alunos durante a merenda nesta quarta-feira.

Ainda conforme a diretoria, o suspeito também mexeu no sistema de gás da escola. Devido à falta de alimentos e ao risco à segurança de funcionários e alunos, as atividades precisaram ser suspensas.

As aulas na EMEI Arco-Íris devem ser retomadas normalmente na quinta-feira (9).

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil em Itaberá.

(Via Reprodução/Portal Junto e Misturado e Portal G1)