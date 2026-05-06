SP Pra Toda Obra: Governo de SP anuncia investimento de R$ 82 milhões em rodovias da região de Itapeva

O SP Pra Toda Obra, maior programa de infraestrutura viária da história do estado, registrou em seu primeiro ano R$ 144,6 bilhões em investimentos públicos e privados.

A região de Itapeva vai receber R$ 82 milhões em novas obras viárias do programa SP Pra Toda Obra. Os recursos serão aplicados em 14 cidades, com intervenções em rodovias concedidas e estradas estaduais e vicinais administradas pelo DER-SP. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante balanço realizado nesta terça-feira (5) no Palácio dos Bandeirantes, data em que o SP Pra Toda Obra completa um ano. O novo pacote estadual de R$ 2 bilhões eleva para R$ 144,6 bilhões o total de investimentos públicos e privados do programa, que já soma 4,3 mil obras em todo o estado de São Paulo. Na região de Itapeva, o valor total do programa alcança R$ 8,4 bilhões e 343 obras.

Na região de Itapeva, o pacote inclui R$ 66,3 milhões em obras em rodovias concedidas e R$ 15,8 milhões em vias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP).

Veja as cidades beneficiadas em rodovias concedidas e vias do DER-SP

Os recursos do novo pacote atendem 14 municípios da região de Itapeva. Confira as obras autorizadas em cada frente de investimento:

Rodovias concedidas

· Buri — duplicação/faixa adicional na SP 258 (concessionária SPVias) — R$ 34,2 milhões

· Itapetininga, Angatuba, Campina de Monte Alegre e mais 8 cidades — sistemas de tecnologia e segurança viária na SP 270 (concessionária Via Raposo) — R$ 32,1 milhões

Vias do DER-SP

· Itaporanga — recuperação do pavimento na estrada vicinal IRG-146 / Estrada João Martins da Cruz — R$ 14,4 milhões

· Iporanga — contenção de erosão na rodovia estadual SP 165 — R$ 1,3 milhão

– Recapeamento e linha de crédito

O pacote anunciado nesta terça-feira inclui R$ 200 milhões disponibilizados pela Desenvolve SP por meio da Linha Emergencial de Recape, novo crédito oferecido pela agência de fomento estadual. O financiamento é voltado a municípios que precisam recuperar ruas e avenidas danificadas, especialmente após o período de chuvas.

As prefeituras terão condições facilitadas de financiamento, com prazo de até 72 meses, carência de até 12 meses e suporte técnico especializado para estruturação dos projetos até a liberação dos recursos.

Outros R$ 200 milhões serão aplicados diretamente pelo Governo do Estado no recapeamento de estradas, via convênios com 16 cidades na Grande São Paulo, no Vale do Ribeira e na região administrativa de Presidente Prudente.