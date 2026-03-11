Ita News de Ouro 2026 unifica premiação regional em uma grande noite de gala

O tradicional Prêmio Ita News de Ouro, que reconhece os destaques empresariais, profissionais e institucionais da região, chega em 2026 com uma novidade. Neste ano, as cidades de Itapeva, Capão Bonito e Itaberá serão homenageadas em uma única e grande noite de gala, reunindo lideranças, empresários e convidados especiais em um evento ainda mais grandioso.

A proposta da organização é fortalecer a integração regional e valorizar, em um mesmo palco, aqueles que se destacam em diferentes áreas e contribuem para o desenvolvimento das três cidades. A unificação da premiação promete ampliar a visibilidade dos homenageados e proporcionar um momento marcante de celebração e networking.

A cerimônia contará com uma estrutura especial preparada para receber os convidados com elegância e sofisticação. O evento terá buffet assinado por Ana Lúcia, reconhecida pela qualidade gastronômica, além do cerimonial conduzido por Camila, garantindo organização e condução impecável da programação.

Os registros oficiais da noite ficarão por conta do Studio Lopes, responsáveis pelas fotografias e vídeos que eternizarão os momentos mais importantes da premiação.

Para tornar a celebração ainda mais especial, a noite contará com show nacional do cantor Paulo Ricardo, que sobe ao palco para uma apresentação exclusiva celebrando 40 anos de carreira. Ícone do rock nacional e conhecido por sucessos que marcaram gerações, o artista promete embalar o público em uma apresentação repleta de nostalgia e energia.

Com a proposta de reunir diferentes cidades em um único evento, o Ita News de Ouro 2026 promete entrar para a história como uma das edições mais marcantes da premiação, celebrando conquistas, histórias de sucesso e o crescimento da região.