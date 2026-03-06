Grupo de Itapeva levará 60 mulheres para a Divas Run 2026 em Águas de Santa Bárbara

Um grupo de 60 mulheres de Itapeva (SP) participará da Divas Run 2026, corrida que será realizada no próximo sábado (8), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no município de Águas de Santa Bárbara (SP).

As atletas integram a equipe “Junto e Misturado”, que será a maior delegação inscrita no evento, reunindo corredoras da cidade para participar da prova.

A competição contará com corrida de 5 quilômetros, com largada prevista para às 8h, no Ginásio Municipal de Esportes. O evento também terá premiação em dinheiro na categoria geral e por faixa etária, além de troféus e medalhas para os participantes.

A iniciativa busca incentivar a prática esportiva e celebrar o protagonismo feminino no esporte, reunindo mulheres de diferentes idades em um momento de confraternização, saúde e superação.