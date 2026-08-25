Quem poderá representar Itapeva e região na Câmara dos Deputados?

As eleições de 2026 já começam a movimentar o cenário político regional, com nomes de Itapeva e de outras cidades do Sudoeste Paulista e Vale do Ribeira na disputa por uma vaga de deputado federal.

Por Itapeva, aparecem Oziel Pires, Thiago Leitão e Matheus Cerdeira. Da região, estão Alex Lacerda, de Itaberá, e Maurício Neves, também ligados à disputa por uma cadeira em Brasília.

Com vários nomes na corrida, os votos da região poderão ser divididos entre diferentes candidaturas. Ao mesmo tempo, cada candidato terá o desafio de ampliar sua votação para além de sua cidade de origem.

A pergunta fica: quem poderá ser a voz de Itapeva e região na Câmara dos Deputados em 2026?

Quem você apoiaria?

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