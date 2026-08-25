Itapeva Runners conquista nove troféus na Korrida Klingele, em Nova Campina

A equipe Itapeva Runners se destacou na Korrida Klingele 2026, realizada no domingo (23), em Nova Campina (SP), com a conquista de nove troféus em diferentes categorias.
A competição contou com corrida de 5 quilômetros e caminhada, com largada e chegada na Rodoviária de Nova Campina. Na prova de corrida, os atletas foram divididos por faixas etárias, com premiação do 1º ao 3º colocado em cada categoria.
Representando a equipe Itapeva Runners, os atletas alcançaram os seguintes resultados:
* Mariane Santos Melo – 2º lugar, categoria 15 a 19 anos;
* João Henrique Pereira – 2º lugar, categoria 15 a 19 anos;
* Jean Lucas Silva Monteiro – 2º lugar, categoria 25 a 29 anos;
* Sirlley Vitória dos Santos – 2º lugar, categoria 25 a 29 anos;
* Rogério Ramalhão Junior – 3º lugar, categoria 25 a 29 anos;
* Lucas Henrique Pereira – 2º lugar, categoria 35 a 39 anos;
* Tatiana Campolim – 2º lugar, categoria 40 a 44 anos;
* Andrey Carli – 3º lugar, categoria 45 a 49 anos;
* Rogério Rodrigues dos Santos – 1º lugar, categoria 50 a 54 anos.
Com os resultados, a equipe itapevense voltou para casa com nove troféus, reforçando o desempenho dos corredores e a representatividade de Itapeva nas competições esportivas da região.
A Korrida Klingele 2026 foi realizada em Nova Campina, com prova de 5 quilômetros e largada às 8h do dia 23 de agosto.