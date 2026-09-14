Itapeva Runners conquista doze pódios na 1ª Corrida e Caminhada Luz da Visão

A equipe Itapeva Runners participou, no domingo (13), da 1ª Corrida e Caminhada Luz da Visão, realizada em Itapeva, e conquistou doze pódios em diferentes categorias.

Entre os destaques, João Henrique ficou em 2º lugar na categoria 15 a 19 anos, enquanto Thiago José Santos terminou em 3º. Na categoria 25 a 29 anos, Rogério Ramalhão Jr. e Julia Campolim garantiram o 2º e o 1º lugar, respectivamente. Jean Lucas Silva e Sirlley Vitória também subiram ao pódio, ambos na 3ª colocação.

Alessandro Proença foi campeão da categoria 30 a 34 anos. Já nas demais categorias, a equipe também teve bons resultados: Lucas Henrique Pereira e Lucilene de Oliveira Santos ficaram em 4º lugar na categoria 35 a 39 anos; Anderson Santos terminou em 4º na categoria 40 a 44 anos; e Rogério Rodrigues dos Santos alcançou a 4ª colocação entre os atletas de 50 a 54 anos.

A competição reuniu atletas de diferentes idades e teve como proposta unir esporte e solidariedade, com percursos de 3 km e 7 km, além da Corrida Kids.