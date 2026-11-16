Itapeva Runners conquista quatro pódios na Corrida dos 75 anos da Igreja Quadrangular

Atletas da equipe Itapeva Runners conquistaram resultados expressivos na primeira Corrida e Caminhada de 5 km realizada neste domingo (15), na Praça de Eventos de Itapeva, em comemoração aos 75 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil.

A prova reuniu corredores, integrantes da igreja e participantes da comunidade em uma manhã dedicada ao esporte e à confraternização.

Representando Itapeva, quatro atletas da equipe subiram ao pódio em suas respectivas categorias:

Alessandro Proença – 3º lugar na categoria 30 a 34 anos;

Rogério Ramalhão Junior – 3º lugar na categoria 25 a 29 anos;

Rogério Rodrigues dos Santos – 2º lugar na categoria 50 a 54 anos;

Julia de Oliveira Luz – 1º lugar na categoria 25 a 29 anos.

Os resultados destacam a participação dos corredores de Itapeva em mais um evento esportivo realizado no município, levando o nome da equipe Itapeva Runners ao pódio.

Parabéns aos atletas pelas conquistas e pela dedicação ao esporte!