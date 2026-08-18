Itapeva Runners conquista sete pódios na Corrida do 54º Batalhão

A equipe Itapeva Runners teve uma participação de destaque na 1ª Corrida de Rua e Caminhada “Sentinelas da Fronteira”, realizada no domingo (16), em comemoração aos 20 anos do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Ao todo, sete atletas da equipe conquistaram posições entre os cinco primeiros colocados em suas respectivas categorias, com destaque para três vice-campeonatos e um terceiro lugar.

Confira os resultados:

* Mariane Santos Melo — 5º lugar | Categoria 14 a 19 anos

* Julia Campolim — 2º lugar | Categoria 25 a 29 anos

* Sirlley Vitoria — 3º lugar | Categoria 25 a 29 anos

* Jean Lucas Monteiro — 5º lugar | Categoria 25 a 29 anos

* Lucas Henrique Pereira — 2º lugar | Categoria 35 a 39 anos

* Andrea Ferreira Silvano — 2º lugar | Categoria 50 a 55 anos

* Rogério Rodrigues dos Santos — 5º lugar | Categoria 50 a 54 anos

Os resultados reforçam a presença da Itapeva Runners no cenário das corridas de rua da região e representam o trabalho, a dedicação e a evolução dos atletas da equipe.

A participação também marcou um momento especial para o esporte de Itapeva, que contou com diversos corredores e equipes locais na competição promovida pelo 54º BPM/I.