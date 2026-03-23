Equipe de Itapeva conquista nove troféus em corrida realizada em Itararé

A equipe “Tudo Junto e Misturado”, de Itapeva, teve destaque na tradicional Corrida Rústica Rio da Vaca, realizada neste domingo no município de Itararé.

Os atletas participaram da prova de 6 quilômetros e obtiveram desempenho expressivo, conquistando ao todo nove troféus. A participação foi marcada pelo espírito esportivo, dedicação e integração entre os competidores.

Além dos resultados, a presença da equipe reforça a importância do incentivo à prática esportiva na região, promovendo saúde, disciplina e qualidade de vida.