Itararé permanece em alerta após registrar 72,10 mm de chuva em apenas um período

Nova chuva atingiu o município entre a noite de segunda-feira (31) e a madrugada desta terça-feira (1º), após tempestade deixar mais de 700 famílias em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Itararé reforça o alerta à população nesta terça-feira (1º) diante da previsão de novas condições de chuva forte no município. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta devido à passagem de uma frente fria pelo Estado, que aumenta o potencial para chuvas fortes, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 60 e 75 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta ocorre em um momento de atenção para Itararé. Após a forte tempestade registrada na tarde do último domingo (30), que provocou alagamentos, destelhamentos e destruição de imóveis, mais de 700 famílias ficaram em situação de vulnerabilidade.

Na noite de segunda-feira (31) e durante a madrugada desta terça-feira (1º), o município voltou a registrar chuva forte. Conforme os dados dos pluviômetros automáticos do CEMADEN e do CIIAGRO, considerando o maior volume registrado, foram 72,10 mm de chuva entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro.

No período anterior, entre os dias 30 e 31 de agosto, foram registrados 59,20 mm. Com isso, os dois períodos somam 131,30 mm de chuva.

Diante dos impactos provocados pela tempestade de domingo, a Prefeitura de Itararé decretou Estado de Emergência na segunda-feira (31). Desde então, as equipes municipais permanecem mobilizadas para atender as ocorrências, avaliar os danos e prestar assistência às famílias afetadas.

A Prefeitura orienta a população a redobrar a atenção nesta terça-feira, especialmente em áreas que já foram atingidas pela tempestade. Em caso de chuva forte, a recomendação é evitar locais de risco e não permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas, postes ou áreas sujeitas a alagamentos.

O município segue acompanhando as condições climáticas e os volumes de chuva registrados, mantendo as equipes mobilizadas para atendimento à população.