Itararé se une em uma grande corrente de solidariedade

Após a forte chuva de granizo que atingiu Itararé e causou prejuízos a diversas famílias, a cidade está mobilizada para arrecadar doações e ajudar quem mais precisa neste momento.
As primeiras telhas já chegaram, e novos materiais estão a caminho. Também estão sendo arrecadados alimentos, roupas, cobertores e outros itens de necessidade.
Entre as prioridades estão telhas, leite zero lactose para crianças, alimentos em geral, roupas e cobertores.
As doações estão sendo organizadas para posteriormente serem destinadas às famílias afetadas pela tempestade.
O prefeito de Itararé, João Fadel agradece aos prefeitos da região, empresários, comerciantes, empresas e a toda população que está contribuindo. Cada doação representa cuidado, apoio e esperança para quem precisa recomeçar.