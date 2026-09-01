Itararé se une em uma grande corrente de solidariedade

Após a forte chuva de granizo que atingiu Itararé e causou prejuízos a diversas famílias, a cidade está mobilizada para arrecadar doações e ajudar quem mais precisa neste momento.

As primeiras telhas já chegaram, e novos materiais estão a caminho. Também estão sendo arrecadados alimentos, roupas, cobertores e outros itens de necessidade.

Entre as prioridades estão telhas, leite zero lactose para crianças, alimentos em geral, roupas e cobertores.

As doações estão sendo organizadas para posteriormente serem destinadas às famílias afetadas pela tempestade.

O prefeito de Itararé, João Fadel agradece aos prefeitos da região, empresários, comerciantes, empresas e a toda população que está contribuindo. Cada doação representa cuidado, apoio e esperança para quem precisa recomeçar.