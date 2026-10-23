Polícia Militar Ambiental resgata filhote de jaguatirica ferido em Capão Bonito

Nesta sexta-feira (23), a Polícia Militar Ambiental foi acionada para realizar o resgate de um filhote de jaguatirica, aparentemente ferido, localizado na área rural do município de Capão Bonito/SP.

Após o resgate, o animal foi conduzido à base do 3º Pelotão de Polícia Militar Ambiental e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Veterinário de Grandes Animais da Universidade de Sorocaba (UNISO), onde recebeu atendimento para avaliação de seu estado de saúde.

O filhote permaneceu sob os cuidados da equipe veterinária da instituição, responsável pela realização dos procedimentos necessários à sua recuperação.

A Polícia Militar Ambiental reforça a importância da preservação da fauna silvestre e orienta que, ao encontrar animais silvestres feridos, a população não tente capturá-los ou manuseá-los, devendo acionar os órgãos competentes para que o atendimento seja realizado com segurança.