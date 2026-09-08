Ribeirão Branco recebe Jogo Internacional das Estrelas com ex-jogadores de seleções e clubes

Ribeirão Branco recebeu um Jogo Internacional das Estrelas, que reuniu ex-jogadores de destaque do futebol brasileiro e internacional. O evento atraiu mais de 2 mil pessoas, que acompanharam a partida e participaram da programação.

Entre os nomes presentes estiveram o uruguaio Diego Lugano, ex-zagueiro da Seleção Uruguaia, além dos brasileiros Careca e Amaral, que defenderam a Seleção Brasileira.

Também participaram Sílvio Luiz, ligado à história do Corinthians, e Batata, campeão mundial pelo clube, entre outros nomes do futebol.

A partida foi realizada como uma atração esportiva no município e reuniu torcedores de Ribeirão Branco e da região, que tiveram a oportunidade de acompanhar de perto atletas que marcaram época no futebol nacional e internacional.