Projeto de lei propõe criação dos Jogos Municipais Interbairros em Itapeva

Está em tramitação na Câmara Municipal de Itapeva o Projeto de Lei nº 104/2026, de autoria do vereador Vanderlei Pacheco (Avante), que propõe a criação dos Jogos Municipais Interbairros de Itapeva e a inclusão do evento no Calendário Oficial de Eventos do Município.

De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, a proposta busca incentivar a prática esportiva, fortalecer a convivência entre moradores dos bairros, distritos e comunidades rurais, além de promover lazer, inclusão social e cidadania.

O projeto prevê que os jogos tenham como objetivos promover a integração comunitária, estimular hábitos saudáveis, incentivar a participação de pessoas de todas as faixas etárias, incluindo pessoas com deficiência, e valorizar os espaços públicos destinados ao esporte e ao lazer.

Conforme o texto, poderão participar equipes representantes dos bairros, distritos, vilas e comunidades rurais, seguindo regulamento específico. Entre as modalidades que poderão compor a programação estão futebol de campo, futsal, voleibol, basquetebol, atletismo, ciclismo, bocha, dama, xadrez, truco, corrida de rua, além de modalidades adaptadas e outras que venham a ser definidas pela organização.

A proposta também prevê que a realização dos jogos possa ocorrer em parceria entre o Poder Público Municipal, entidades esportivas, associações de moradores, instituições de ensino, clubes e demais organizações da sociedade civil.

Na mensagem encaminhada aos vereadores, Vanderlei Pacheco afirma que o projeto não cria cargos ou estruturas administrativas, limitando-se à instituição do evento e sua inclusão no calendário oficial do município. Segundo o parlamentar, a iniciativa possui caráter de interesse público e busca ampliar as oportunidades de esporte, recreação e integração social em Itapeva.

O Projeto de Lei nº 104/2026 seguirá a tramitação nas comissões permanentes da Câmara Municipal antes de ser apreciado em plenário pelos vereadores.