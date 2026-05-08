Ribeirão Branco inicia Jogos Interescolares 2026 com participação de alunos da rede municipal

O Ginásio Municipal Poliesportivo Irani Cardoso ficou movimentado na última segunda-feira (4) durante a abertura do 2º Campeonato Interescolar de Futsal de Ribeirão Branco. O evento reuniu estudantes da rede municipal e marcou o início das disputas dos Jogos Interescolares 2026.

A cerimônia de abertura contou com a presença de alunos, professores e equipes escolares, em um momento de integração e incentivo à prática esportiva entre os jovens do município.

Além da competição dentro de quadra, o campeonato busca estimular valores importantes para a formação dos estudantes, como disciplina, respeito, trabalho em equipe e espírito esportivo. A iniciativa também fortalece a convivência entre as escolas e amplia a participação dos alunos em atividades esportivas.

Os Jogos Interescolares seguem com partidas programadas nas próximas semanas, promovendo o esporte como ferramenta de desenvolvimento e inclusão no ambiente escolar.