De Itapeva aos Jogos da Juventude Caixa 2026: uma história que também começou na escola

A profissional de Educação Física Daniela de Oliveira Souza foi selecionada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para integrar a equipe dos Jogos da Juventude Caixa 2026, realizados em Foz do Iguaçu (PR).

A experiência proporcionou dias de aprendizado, troca de conhecimentos e encontros especiais com jovens atletas escolares de diferentes estados brasileiros e também de outros países, como Argentina, Paraguai e Japão.

Entre os momentos marcantes da participação estiveram a oportunidade de conversar com a ex-jogadora de basquete Janeth Arcain e a atuação na cerimônia de premiação da ginástica, quando participou da entrega das medalhas ao lado do campeão olímpico Arthur Zanetti.

O contato com os jovens atletas teve um significado ainda mais especial para Daniela. Ao conhecer suas histórias, ela se identificou com muitas delas e relembrou o próprio início no esporte, que também aconteceu por meio da escola.

Essa trajetória reforça uma das principais mensagens dos Jogos da Juventude: o esporte começa na escola!

Uma mensagem que também representa um desejo da profissional: que cada vez mais crianças e adolescentes de Itapeva e região tenham oportunidades de descobrir seus talentos, desenvolver suas habilidades e construir suas próprias histórias por meio do esporte.

Dez anos após sua primeira experiência com o COB, nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Daniela vivencia mais um capítulo importante de sua trajetória no movimento olímpico.

Durante os Jogos da Juventude, valores como respeito, amizade e excelência estiveram presentes nas atividades, nos encontros e no trabalho em equipe.

Daniela retorna a Itapeva com gratidão pela experiência e deixa uma mensagem às escolas e à comunidade: investir no esporte escolar é acreditar no potencial dos jovens e abrir caminhos para o futuro.

Ela também faz questão de reconhecer e agradecer aos professores, amigos e familiares que estiveram ao seu lado e contribuíram para sua caminhada.