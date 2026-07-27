Cidades da região encerram participação nos Jogos Regionais 2026 com bons resultados

Ribeirão Branco conquista o topo da classificação regional

Os Jogos Regionais 2026, realizados em Santana de Parnaíba, chegaram ao fim com destaque para os municípios da região de Itapeva (8ª Região Esportiva/IREL). Na classificação regional, Ribeirão Branco conquistou o primeiro lugar, enquanto Itapeva garantiu a segunda colocação, consolidando mais uma boa campanha na competição.

A classificação entre os municípios da IREL ficou da seguinte forma:

* 1º – Ribeirão Branco: 103 pontos

* 2º – Itapeva: 47 pontos

* 3º – Itararé: 33 pontos

* 4º – Capão Bonito: 23 pontos

* 5º – Itaberá: 10 pontos

No ranking geral da 8ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, que reuniu dezenas de cidades, Sorocaba ficou com o título geral ao somar 332 pontos, seguida por Santana de Parnaíba (232) e Boituva (161).

Entre os municípios da região, Ribeirão Branco alcançou a 6ª colocação geral, com 103 pontos. Itapeva terminou em 18º lugar, com 47 pontos, seguida por Itararé, na 23ª posição, com 33 pontos. Capão Bonito ficou em 29º, com 23 pontos, enquanto Itaberá encerrou sua participação na 41ª colocação, somando 10 pontos.

Os resultados refletem o desempenho das delegações ao longo das diversas modalidades disputadas durante os Jogos Regionais, uma das principais competições do calendário esportivo paulista, reunindo atletas de municípios de toda a região sudoeste do Estado.