Ribeirão Branco embarca com delegação de mais de 160 atletas para os Jogos Regionais 2026

A Prefeitura de Ribeirão Branco realizou a entrega dos kits destinados aos atletas que representarão o município na 68ª edição dos Jogos Regionais, que acontece em Santana de Parnaíba.

De acordo com a administração municipal, mais de 160 atletas integram a delegação ribeirão-branquense, distribuídos em 27 equipes que disputarão modalidades coletivas e individuais ao longo da competição.

Os kits entregues aos participantes incluem agasalho, camiseta da delegação, toalha, garrafinha e credencial de atleta, além do material de convocação para os jogos.

O embarque da delegação está programado para esta segunda-feira (13), às 12h, com saída do Ginásio Municipal. A expectativa é de que os atletas representem o município em diversas disputas ao longo do evento esportivo, considerado um dos mais importantes do calendário estadual.

A participação nos Jogos Regionais reúne atletas de diferentes cidades do Estado de São Paulo e tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover a integração entre os municípios.