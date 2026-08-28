Sebrae-SP abre processo seletivo para Jovem Aprendiz no Escritório Regional Sudoeste Paulista

Oportunidade é destinada a jovens de 14 a 21 anos e 11 meses; candidatos devem atender aos critérios de escolaridade, renda familiar e disponibilidade de horário

O Sebrae-SP está com processo seletivo aberto para o preenchimento de uma vaga de Jovem Aprendiz no Escritório Regional Sudoeste Paulista. A oportunidade busca ampliar o acesso de jovens ao mercado de trabalho e proporcionar experiência profissional em uma instituição voltada ao desenvolvimento de pequenos negócios e ao empreendedorismo.

O processo seletivo será realizado em três etapas obrigatórias. A primeira fase, que reúne inscrição e prova on-line, teve início no dia 24 e segue até às 12h do dia 8 de setembro, por meio do CIEE. A prova possui caráter eliminatório, por isso, a recomendação é que os interessados não deixem a inscrição para os últimos dias.

Na segunda etapa, os candidatos selecionados participarão de entrevista no CIEE, prevista para ocorrer entre 11 e 25 de setembro. Já a terceira fase será composta por entrevista no Sebrae-SP, entre os dias 3 e 6 de novembro.

De acordo com o gerente regional do Sebrae-SP, Adriano Nakamura, a oportunidade representa uma importante porta de entrada para jovens que desejam adquirir experiência e desenvolver competências profissionais.

“O programa de Jovem Aprendiz é uma oportunidade muito importante para quem está começando a construir sua trajetória profissional. Além da experiência prática, o jovem tem a possibilidade de desenvolver competências, conhecer o ambiente de trabalho e aprender com profissionais de diferentes áreas. Queremos ampliar a divulgação para que essa oportunidade chegue ao maior número possível de jovens da nossa região”, destaca Nakamura.

O gerente regional também reforça a importância da participação das escolas, instituições de ensino, prefeituras, entidades parceiras, associações comerciais e demais organizações na divulgação da oportunidade nos municípios atendidos pelo Escritório Regional Sudoeste Paulista.

“Nossa regional atende diversos municípios e queremos que os jovens de toda essa área tenham conhecimento da vaga. Por isso, contamos com o apoio da nossa rede de parceiros para fazer essa informação chegar às escolas, instituições e comunidades. Quanto maior for a divulgação, maiores serão as possibilidades de alcançarmos jovens interessados e preparados para essa oportunidade”, afirma.

Quem pode participar

Para concorrer à vaga, os candidatos devem ter entre 14 anos e 21 anos e 11 meses e atender aos critérios estabelecidos para o processo seletivo. Também é necessário não ter atuado anteriormente como Jovem Aprendiz no arco administrativo.

A oportunidade é destinada a jovens oriundos de famílias cuja renda familiar per capita não ultrapasse um salário-mínimo nacional. Em relação à escolaridade, podem participar estudantes que estejam cursando, no mínimo, a 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental, no período noturno, além de alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, também no período noturno.

Também podem se candidatar jovens que já tenham concluído o Ensino Médio, mas ainda não tenham ingressado no Ensino Superior.

Benefícios e carga horária

O Jovem Aprendiz terá direito a salário correspondente ao salário-mínimo hora, além de auxílio-refeição de R$ 30 por dia, vale-transporte e assistência médica.

A jornada será de seis horas diárias, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. A definição do horário de trabalho poderá ser ajustada pelo Sebrae-SP de acordo com as necessidades da instituição.

A formação do jovem também contará com atividades realizadas em parceria com o CIEE. Uma vez por semana, o aprendiz participará de capacitação regular nas dependências determinadas pelo CIEE, enquanto os demais dias serão destinados à capacitação prática no Sebrae-SP.

A primeira etapa é especialmente importante porque, além do prazo ser curto, a prova on-line é eliminatória. Os candidatos devem realizar tanto a inscrição quanto a avaliação dentro do período estabelecido.