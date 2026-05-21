Prefeitura de Itapeva abre inscrições para programa Jovem Aprendiz

A Prefeitura de Itapeva, em parceria com a ADESAI, está com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz. Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas, conforme a demanda e disponibilidade da administração municipal.

De acordo com as informações divulgadas, 50% das vagas serão destinadas a jovens provenientes de famílias com renda per capita de até um salário mínimo ou em situação de vulnerabilidade social.

Podem participar candidatos com idade entre 14 e 23 anos. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG ou documento de identidade, além do comprovante de conclusão do Ensino Médio ou comprovante de matrícula.

As inscrições seguem abertas até o dia 26 de maio e devem ser feitas diretamente na ADESAI. A entidade também informou que candidatos que já possuem ficha cadastral precisarão realizar uma nova inscrição.

As provas para o processo seletivo estão previstas para a segunda quinzena de junho de 2026. As datas serão divulgadas posteriormente pelas redes sociais da entidade.