Espetáculo “Jovem Guarda 2” será apresentado em Itapeva com ingresso solidário

A população de Itapeva terá a oportunidade de reviver um dos movimentos mais marcantes da música brasileira. No dia 22 de agosto, às 20h, o Teatro de Bolso Terezinha Silva recebe o espetáculo “Jovem Guarda 2 – O Movimento que Mudou a História da Música no Brasil”.

A apresentação promete levar ao público grandes sucessos e referências da Jovem Guarda, movimento cultural e musical que marcou gerações nas décadas de 1960 e 1970, influenciando artistas e fãs em todo o país.

A entrada será solidária: para assistir ao espetáculo, os interessados deverão doar 1 litro de leite, que será destinado ao Lar Vicentino de Itapeva, instituição que desenvolve trabalho de assistência à comunidade.

O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Itapeva e Jornal Ita News.

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