Espetáculo “Jovem Guarda 2” será apresentado em Itapeva com ingresso solidário

A população de Itapeva terá a oportunidade de reviver um dos movimentos mais marcantes da música brasileira. No dia 22 de agosto, às 20h, o Teatro de Bolso Terezinha Silva recebe o espetáculo “Jovem Guarda 2 – O Movimento que Mudou a História da Música no Brasil”.
A apresentação promete levar ao público grandes sucessos e referências da Jovem Guarda, movimento cultural e musical que marcou gerações nas décadas de 1960 e 1970, influenciando artistas e fãs em todo o país.
A entrada será solidária: para assistir ao espetáculo, os interessados deverão doar 1 litro de leite, que será destinado ao Lar Vicentino de Itapeva, instituição que desenvolve trabalho de assistência à comunidade.
O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Itapeva e Jornal Ita News.
Serviço
- Evento: Jovem Guarda 2 – O Movimento que Mudou a História da Música no Brasil
- Data: 22 de agosto
- Horário: 20h
- Local: Teatro de Bolso Terezinha Silva
- Ingresso: Doação de 1 litro de leite para o Lar Vicentino de Itapeva.