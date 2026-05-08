Espetáculo “Jovem Guarda 2” será realizado em Itapeva com entrada solidária em prol do Lar Vicentino

A nostalgia e os grandes sucessos que marcaram gerações estarão de volta aos palcos de Itapeva no próximo dia 22 de agosto, às 20h, com a realização do espetáculo “Jovem Guarda 2 – O Movimento que Mudou a História da Música no Brasil”.

O evento acontecerá no Teatro de Bolso Terezinha Silva e promete levar ao público uma verdadeira viagem pelos clássicos da música brasileira que marcaram a época da Jovem Guarda, movimento cultural e musical que ganhou destaque nacional nas décadas de 1960 e 1970.

Além de proporcionar entretenimento e cultura, o espetáculo também terá caráter solidário. A entrada será mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinado ao Lar Vicentino de Itapeva, entidade que realiza importante trabalho social no município.

A iniciativa conta com apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Itapeva e do Ita News Jornal.

A expectativa é reunir amantes da música, famílias e admiradores dos clássicos que atravessaram gerações, em uma noite marcada por emoção, lembranças e solidariedade.