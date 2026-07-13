Judocas de Itapeva conquistam resultados de destaque em festival realizado em Capão Bonito

Atletas de Itapeva participaram no último domingo (12) do I Festival de Judô Hussar, realizado na cidade de Capão Bonito, e conquistaram diversos resultados expressivos durante a competição.

Representando a Academia Kiôdai de Judô, de Itapeva, vinculada à Academia de Artes Marciais de Itaporanga, os judocas participaram do evento sob a coordenação do sensei Reginaldo Maciel.

Entre os destaques da equipe itapevense estiveram seis atletas que conquistaram o primeiro lugar em suas respectivas categorias: Laura Machado de Oliveira, Ana Clara Almeida de Oliveira, Clara Emanuelly Paes Ferreira, Rodrigo Amaral Hirumitsu, Rebeca Dias Carvalho e Marco Danilo Alves Ferreira.

Também subiram ao pódio na segunda colocação os atletas Ana Laura Talacimo, Davi Emanuel Canedo Moreira, Danilo Pires de Almeida Oliveira e Isabella Garcia Proença de Souza.

Já as medalhas de terceiro lugar ficaram com Manuela Morais Proença Ribeiro, João Lucas Garcia Proença de Souza, João Pedro Rodrigues Lemos, Luiz Gustavo Oliveira Santos, Alessia Pedecino Bueno, Maria Eduarda Ribeiro dos Santos, Liz Helena Almeida Oliveira, Anthony Cardozo Fonseca, Matias de Morais Camargo e Ana Vitória Dias Carvalho.

De acordo com a organização da equipe, a participação no festival teve como objetivo proporcionar experiência competitiva aos atletas e incentivar o desenvolvimento técnico e esportivo dos praticantes da modalidade na região.

A delegação também registrou agradecimentos à sensei Silvana, de Capão Bonito, pelo apoio durante a realização do evento.