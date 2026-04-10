De Itapeva para o cenário nacional: Juliete Vasconcelos ganha destaque em grandes eventos literários e lança obra não ficcional

A escritora de suspense e especialista em Criminologia, Juliete Vasconcelos, nascida em Itapeva/SP, intensifica sua agenda cultural em 2026 com participações confirmadas em importantes eventos literários e do universo geek no Brasil, além do lançamento de sua primeira obra não ficcional. Reconhecida por abordar temas densos como psicopatia, violência e as complexidades da mente humana, a autora itapevense se consolida como um dos nomes contemporâneos da literatura de suspense nacional, levando suas origens do interior paulista para diferentes regiões do país.

Entre os destaques do mês de abril, Juliete participa da 4ª edição do BCX – Blumenau Comics Experience, considerado o maior festival de cultura pop e geek de Santa Catarina. O evento acontece nos dias 17, 18 e 19 de abril, no Parque Vila Germânica, onde a autora — nascida em Itapeva e hoje atuante no cenário literário nacional — estará presente na mesa da Mandrágora Editora, em contato direto com o público, autografando obras e apresentando seu trabalho.

Ainda em abril, a escritora marca presença na programação oficial do Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. No dia 30 de abril, das 13h30 às 15h, Juliete integra a mesa “Quando insanidade e crueldade andam lado a lado – O True Crime na Literatura”. O encontro propõe uma reflexão sobre como o gênero true crime transforma a violência em narrativa, explorando os limites entre investigação, espetáculo e responsabilidade ética. A discussão aborda ainda a representação das vítimas, a construção do imaginário coletivo sobre o mal e o fascínio social por histórias reais de crime. A mediação será de Aluísio Borges Junior, com oferecimento da Editora Coerência.

No dia 1º de maio, a autora também estará presente na feira do Flipoços, no estande da Editora Coerência, reforçando sua proximidade com leitores. Juliete já possui uma trajetória consolidada no evento, tendo participado da edição de 2025, quando realizou o relançamento de sua obra “O Ceifador de Anjos: A coleção de fetos”, ampliando o alcance de sua produção literária iniciada a partir de sua trajetória no interior paulista.

Paralelamente à agenda de eventos, abril também marca um momento significativo em sua carreira: o lançamento de seu primeiro livro não ficcional, “A inverdade sobre o amor incondicional materno: nem toda mãe é capaz de amar, proteger e cuidar”. A obra, originalmente desenvolvida como artigo acadêmico em sua pós-graduação em Criminologia, propõe uma análise crítica sobre a idealização da maternidade. A partir de revisão bibliográfica e abordagem qualitativa, Juliete discute como a figura materna não está imune a situações como negligência, abuso ou violência. O lançamento integra a programação oficial do 5º FrESTA – Jornada Literária Apocalíptica e acontece no dia 22 de abril, em formato físico e digital.

Para o mês de maio, a autora já tem presença confirmada em três importantes eventos: a 4ª edição do Festival Literário da UNG (FliUNG), em Guarulhos, no dia 9; a 1ª Bienal Literária de Mogi Mirim, entre os dias 21 e 24; e o Festival Literário de Santa Catarina, durante a 22ª Feira do Livro de Joinville, que ocorre de 21 a 31 de maio. Nos meses seguintes, Juliete prevê ainda um lançamento no Rio de Janeiro, além de participação na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, ampliando ainda mais sua presença no cenário literário nacional.

Juliete Vasconcelos reafirma sua relevância no cenário literário ao ampliar sua atuação para o campo não ficcional, mantendo o compromisso de provocar reflexões profundas sobre a sociedade contemporânea — levando o nome de Itapeva para o cenário literário nacional. Seus livros podem ser adquiridos durante os eventos, por meio das editoras ou diretamente em seu site oficial: www.julietevasconcelos.com.br, além do Instagram: @escritorajuliete.

Biografia: Nascida em Itapeva (SP), no interior de São Paulo, Juliete Vasconcelos é pós-graduada em Criminologia e utiliza sua formação para construir narrativas intensas e realistas, abordando temas como psicopatia, abuso infantil, narcisismo materno e violência de gênero. Sua identidade itapevense é parte fundamental de sua trajetória, que hoje ganha projeção nacional. Além da atuação como escritora, também desenvolve atividades como agente cultural, ministrando oficinas, participando de curadorias e integrando bancas avaliadoras em eventos literários.

Autora da trilogia “O Ceifador de Anjos”, que mergulha na mente de um serial killer e expõe as contradições entre aparência social e brutalidade, Juliete também é responsável por títulos como “Quando os Pássaros Pousam”, vencedor do Book Brasil 2020 e do Prêmio Ecos da Literatura 2020, e “Segredos de origami guardados em porcelana”, finalista do Prêmio Ecos da Literatura 2021. Em 2020, recebeu o Troféu Cecília Meireles, sendo eleita uma das Mulheres Notáveis do ano.