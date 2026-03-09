Equipe “Junto e Misturado”, de Itapeva, conquista destaque na Divas Run 2026

A equipe Junto e Misturado, de Itapeva, foi um dos grandes destaques da Divas Run 2026, corrida realizada no domingo (8), em Águas de Santa Bárbara. O evento esportivo marcou as comemorações do Dia Internacional da Mulher e reuniu dezenas de atletas em uma prova de 5 quilômetros, com largada no Ginásio Municipal de Esportes.
Representando Itapeva, as atletas da equipe conquistaram importantes colocações em suas categorias e ainda garantiram o troféu de maior equipe participante da competição, evidenciando a forte presença do grupo no evento.
Entre os principais resultados individuais estão Simone Brito e Alessandra Leite, que conquistaram o 1º lugar em suas respectivas categorias. A atleta Ana Júlia Hayashida também subiu ao pódio ao alcançar o 3º lugar em sua categoria.
Outras corredoras da equipe também obtiveram boas classificações:
•Jakeline Medeiros de Lima Lara – 4º lugar na categoria
•Bruna Fortes – 5º lugar na categoria
•Tania Mara – 5º lugar
•Vilma Oliveira – 5º lugar
•Rebeca Oliveira – 5º lugar na categoria
Além dos resultados individuais, a equipe Junto e Misturado comemorou o reconhecimento coletivo ao conquistar o 1º lugar como maior equipe inscrita na prova, reforçando o crescimento e a representatividade do atletismo feminino de Itapeva em competições regionais.
A Divas Run contou com premiação em dinheiro nas categorias gerais e por faixa etária, além de troféus e medalhas para as participantes, consolidando-se como um evento dedicado à valorização do esporte feminino.