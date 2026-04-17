Alunos de Serviços Jurídicos participam de júri simulado na FAIT e vivenciam prática do ambiente jurídico

Alunos do curso MTEC de Serviços Jurídicos da Etec Dr. Demétrio de Azevedo Junior participaram, na terça-feira (14), de um júri simulado realizado em parceria com a Faculdade FAIT. A atividade ocorreu no Tribunal do Júri da instituição de ensino superior e proporcionou aos estudantes uma experiência prática próxima da realidade profissional.

Durante a simulação, os alunos puderam aplicar conhecimentos adquiridos na disciplina de Direito Processual Penal, assumindo funções essenciais de um julgamento, como defesa, acusação e jurados. A iniciativa também contribuiu para o desenvolvimento de habilidades como argumentação, oratória e pensamento crítico.

A atividade contou com o apoio do professor doutor Leonardo Mariozzi, que acompanhou e orientou os participantes ao longo da prática.

De acordo com a organização, ações como essa reforçam a importância da integração entre ensino técnico e superior, além de aproximarem os estudantes do cotidiano da área jurídica, contribuindo para uma formação mais completa e alinhada às exigências do mercado de trabalho.