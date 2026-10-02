Kauã Gabriel é encontrado e está em segurança

Após a divulgação do desaparecimento de Kauã Gabriel Bueno, muitas pessoas de Itapeva e região se mobilizaram, compartilhando as informações e ajudando nas buscas na tentativa de contribuir para que ele fosse localizado. A família informou que Kauã foi encontrado e está em segurança.

Neste momento, familiares e pessoas próximas acompanham Kauã e pedem respeito à sua privacidade e ao seu espaço, especialmente diante de questões pessoais que precisam ser tratadas com cuidado e responsabilidade.

A família agradece a todos que compartilharam as informações, ajudaram nas buscas e demonstraram preocupação durante o período de procura.