Atletas de Itapeva conquistam seis medalhas no Campeonato Paulista de Kickboxing

Atletas de Itapeva participaram, no último domingo (8), do 7º Campeonato Paulista de Kickboxing, realizado em Indaiatuba (SP), e conquistaram seis medalhas durante a competição estadual.

A delegação contou com o apoio da Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, e enfrentou adversários de diferentes cidades em disputas marcadas por elevado nível técnico.

Entre os resultados obtidos pelos representantes do município, três atletas conquistaram medalhas de ouro: Maria Eduarda da Silva Teobaldo, Isabelle Vitória Araújo da Costa e Pamela Cristina Machado Prado.

Também subiram ao pódio com medalhas de prata os atletas Eduardo Rodrigues de Almeida e Vinícius Gabriel de Souza Martins. Já Miguel Rodrigues garantiu medalha de bronze na competição.

De acordo com a Secretaria de Esportes, a participação no campeonato integra o calendário de competições da equipe e faz parte do trabalho de desenvolvimento da modalidade no município. A pasta também parabenizou os atletas pelos resultados obtidos durante o evento.