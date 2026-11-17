URGENTE: Novo laudo dá NEGATIVO para Cryptosporidium em amostra de água de Itapeva

A prefeita de Itapeva, Adriana Duch Machado, acaba de anunciar nesta terça-feira (17) duas atualizações relacionadas à crise da água que afeta o município há cerca de dois meses: a redução nos casos de gastroenterite e o resultado negativo para o parasita Cryptosporidium em uma nova análise.

Segundo a publicação, o número de pessoas com gastroenterite caiu de 401 para 331. A prefeita destacou que o índice considerado normal é de aproximadamente 200 casos por semana e afirmou que os números estão se aproximando desse patamar.

Outra atualização foi o resultado de um laudo do Instituto Adolfo Lutz, que, conforme informado por Adriana, apresentou resultado negativo para Cryptosporidium na amostra analisada.

Ainda segundo a prefeita, novas amostras foram coletadas nesta terça-feira nos cavaletes de abastecimento e encaminhadas para análise na capital paulista. A previsão é que outros resultados sejam divulgados na próxima semana.

Apesar das atualizações, Duch ressaltou que a população deve manter os cuidados enquanto a Sabesp continua as ações para garantir a qualidade da água distribuída no município.