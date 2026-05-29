ABHM Legião de 32 fortalece a preservação da memória da Revolução Constitucionalista

A Associação Brasileira de História Militar – ABHM Legião de 32 vem se consolidando como uma das principais entidades dedicadas à preservação da memória histórica da Revolução Constitucionalista de 1932, promovendo ações culturais, expedições históricas, solenidades cívicas e projetos voltados ao resgate da identidade paulista e nacional.

Sob a liderança do presidente Dr. Pedro Luiz Conti Mariozi, a instituição tem ampliado significativamente sua atuação, reunindo pesquisadores, historiadores, militares, motociclistas, apoiadores da cultura paulista e admiradores da história militar brasileira em torno de um objetivo comum: manter viva a memória dos combatentes de 1932.

Ao longo dos últimos anos, a ABHM Legião de 32 realizou importantes eventos históricos e culturais, incluindo expedições aos antigos campos de batalha, visitas a trincheiras, homenagens aos heróis constitucionalistas e cerimônias de outorga de medalhas em reconhecimento a personalidades e apoiadores da preservação histórica.

Entre os destaques recentes está a realização da “Expedição Fragmentos de 32 – Front Sul”, iniciativa que busca percorrer e documentar locais históricos relacionados aos combates ocorridos na região sul do estado de São Paulo durante a Revolução Constitucionalista. A ação reforça o compromisso da entidade em aproximar as novas gerações da história nacional, valorizando os fatos e personagens que marcaram o movimento constitucionalista.

O presidente da entidade, Dr. Pedro Luiz Conti Mariozi, também vem se destacando pelo trabalho literário e de pesquisa histórica. Autor do livro “A Aparição de São Miguel Arcanjo na Revolução de 32”, ele busca unir fatos históricos, relatos e elementos culturais ligados ao período revolucionário, contribuindo para a difusão do conhecimento histórico de forma acessível ao público.

Segundo Dr. Pedro Luiz Conti Mariozi, preservar a memória de 1932 é uma forma de manter vivos os valores de patriotismo, coragem, civismo e amor ao Brasil.

“A Revolução Constitucionalista representa um dos capítulos mais importantes da história do nosso país. Nosso compromisso é honrar aqueles que lutaram e transmitir esse legado às futuras gerações”, destacou.

Além das atividades culturais e históricas, a ABHM Legião de 32 também desenvolve ações de integração social e educativa, incentivando a participação da comunidade em projetos voltados à valorização da história militar brasileira.

Com uma atuação marcada pelo respeito à memória nacional e pela valorização dos heróis constitucionalistas, a Associação Brasileira de História Militar – ABHM Legião de 32 segue fortalecendo seu papel como referência na preservação da história paulista e brasileira.

Informações

Associação Brasileira de História Militar – ABHM Legião de 32

Presidente: Dr. Pedro Luiz Conti Mariozi

Contato: (15) 99626-4984