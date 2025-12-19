Lira Itapevense se apresenta na Catedral de Sant’Ana no dia 23 de dezembro

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, convida toda a população para viver mais uma noite inesquecível do Natal da Família 2025. No dia 23 de dezembro, às 20h30, a tradicional Lira Itapevense se apresenta na Catedral de Sant’Ana, localizada na Praça Anchieta, com sua emocionante Cantata de Natal.

O evento promete encantar o público com um repertório especial, repleto de músicas natalinas que celebram o amor, a esperança e a união — sentimentos que tornam esta época do ano ainda mais especial.

Será uma oportunidade única para reunir a família, encontrar amigos e sentir a magia do Natal através da música.