Lira Itapevense fará apresentação especial pelo Dia Internacional da Mulher

A tradicional Lira Itapevense se apresenta neste domingo, dia 15 de março, a partir das 11h, na Praça Anchieta, em Itapeva. O evento será em homenagem às mulheres, celebrando a força e o talento feminino. É aberto ao público e promete levar música e cultura ao coração da cidade.

Reconhecida por sua trajetória na formação e valorização da música instrumental no município, a Lira Itapevense preparou um repertório especial para a apresentação, proporcionando ao público um momento de lazer e apreciação musical ao ar livre.

A iniciativa também busca incentivar a participação da comunidade em atividades culturais e fortalecer a valorização dos talentos locais. A expectativa é reunir famílias, amigos e apreciadores da música para uma manhã agradável na praça central da cidade.

A população está convidada a prestigiar o evento e celebrar a cultura itapevense em mais uma apresentação da tradicional banda municipal.