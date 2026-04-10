Lira na Praça Especial acontece neste domingo em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza neste domingo (12) uma edição especial do projeto “Lira na Praça”. A apresentação será conduzida pela Lira Itapevense, corporação musical reconhecida como patrimônio histórico e cultural do município.

Sob a regência do maestro Heliton Macedo, o grupo preparou um repertório que reúne músicas clássicas e populares. A proposta é oferecer ao público uma programação cultural acessível e voltada a diferentes faixas etárias.

O evento será realizado na Praça Anchieta, no Centro, local onde o projeto ocorre tradicionalmente. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à cultura e proporcionar uma opção de lazer gratuita à população.

Serviço

Lira na Praça Especial

Data: domingo, 12 de abril

Local: Praça Anchieta (Centro)

Horário: 11h

Entrada: gratuita