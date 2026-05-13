Sebrae-SP oferece live para empreendedores do Sudoeste Paulista ampliarem vendas durante a Copa do Mundo

Com a proximidade da Copa do Mundo, muitos pequenos negócios já começam a se preparar para aproveitar o aumento do consumo e o engajamento gerado pelo evento esportivo. Pensando em apoiar empreendedores do Sudoeste Paulista e Alto Vale nesse planejamento, o Sebrae-SP promove, no próximo dia 19 de maio, às 18h30, a live gratuita ‘Como transformar a Copa em faturamento real’, para empresários que desejam potencializar resultados por meio de ações estratégicas de vendas e marketing.

Realizado de forma on-line e gratuito, o encontro vai abordar como este evento sazonal pode ser convertido em oportunidades comerciais, utilizando estratégias ligadas ao comportamento do consumidor, comunicação assertiva e ações promocionais que dialoguem com a emoção que a competição desperta no público. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo link. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800.

Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP, Alisson Rezende, o momento é ideal para que os empreendedores revejam suas estratégias e aproveitem o potencial comercial que eventos como a Copa do Mundo oferecem. “Grandes eventos mobilizam emoções e influenciam diretamente o comportamento de compra das pessoas. Para o pequeno empresário, essa é uma excelente oportunidade de criar campanhas, fortalecer a marca e aumentar as vendas. O importante é se planejar com antecedência e transformar esse movimento em resultado concreto para o negócio”, destaca.

A live contará com a participação de Fred Rocha, reconhecido nacionalmente por sua atuação em marketing e comportamento de consumo. Com 30 anos de experiência e fundador de 19 negócios, o especialista trará orientações práticas para que pequenos empreendedores possam aplicar estratégias eficientes em seus negócios durante o período da Copa.

SERVIÇO

‘Como transformar a Copa em faturamento real’

Data: 19 de maio

Horário: 18h30

Local: Youtube

Inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/